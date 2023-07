50 tips til 50+

Gå forsiktig fram

Kroppen klarer ikke å gjøre det samme som da du var 20. Derfor er det ekstra viktig at du bygger deg forsiktig opp og unngår plutselige økninger i treningsmengde og intensitet. Varm også grundig opp før hver trening, og ta en ekstra hviledag hvis du har behov for det.

Husk å trene beina

Det er ofte på beina man ser det største fallet i muskelmasse med alderen. Det er også styrken i lår, rumpe og legger som skal holde deg gående når du blir gammel. Derfor må du ikke glemme å trene beina regelmessig med beinpress, knebøy og lignende øvelser.

Gi musklene utfordringer

Uansett alder bør det være progresjon i treningen. Det vil si at du bør prøve å løfte litt tyngre vekter i takt med at du blir sterkere. Du kan også øke antall sett eller repetisjoner, eller prøve deg på nye øvelser, slik at du fortsetter å utfordre musklene dine.

Juster på øvelsene

De fleste av oss får med tiden større eller mindre skavanker, som tvinger oss til å droppe enkelte øvelser. Men i stedet for å ergre seg over at man ikke lenger klarer å ta en øvelse, gjelder det å finne gode alternativer. Det kan du for eksempel få en fysioterapeut til å hjelpe deg med.

Øk proteininntaket

Proteiner er musklenes byggesteiner, så hvis du vil unngå at årene spiser for mye av muskelmassen, er det viktig å få i seg tilstrekkelig med proteiner. Studier peker på at eldre har behov for mer protein enn yngre mennesker for å bevare og bygge opp muskelmassen.