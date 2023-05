Det var ikke bare kjedsomhet som gjorde at fellessang ble et fenomen under pandemien. Det å synge viser seg nemlig å ha en rekke helsemessige fordeler og er bra for både kropp og sinn.

Selv om vi ikke lenger er i karantene, er det med andre ord fortsatt en god ting å lufte stemmebåndene i ny og ne. Her ser du hvorfor.

Gir bedre lungekapasitet

Når du lærer å synge, blir du også bedre til å trekke pusten på en hensiktsmessig måte. Sang involverer nemlig dype åndedrag og kontrollert bruk av pustemuskulaturen. Når du synger, bruker du hele mellomgulvet og øker oksygenopptaket.

Studier har vist at folk som synger jevnlig, kan få bedre lungekapasitet, mens andre studier har vist at sang kan øke oksygenmetningen i blodet.

Får deg i bedre humør

Det er ikke unormalt hvis du føler for å synge høyt når du er i godt humør – men det virker faktisk begge veier. Sang aktiverer nemlig signalstoffene dopamin og oxytocin i hjernen, og begge øker følelsen av lykke og velvære.

Studier fra (2013) og (2011), der forskere fulgte forskjellige grupper av korsangere, viser da også at fellessang har betydelig innflytelse på den mentale helsen og kan redusere både depresjon og angst.

Forbedrer immunsystemet

Ja, du leste riktig. Det antas at sang kan bidra til å styrke immunforsvaret. En undersøkelse ved University of Frankfurt i Tyskland har vist at basser, sopraner og andre sangfugler har høyere nivå av proteinet Immunoglobulin A umiddelbart etter at de har sunget.

Antistoffet er kjent for å styrke slimhinnenes evne til å beskytte mot infeksjoner fra omverdenen.

Reduserer stress

Har du mye stresshormoner i kroppen, kan det virke avslappende å synge. Det er i hvert fall konklusjonen i flere studier der forskere har målt nivået av stresshormonet kortisol hos personer før og etter at de har sunget.

Det ble for eksempel gjennomført en studie av korsangere der forskere analyserte spyttprøver før og etter at sangerne hadde enten vært på sangøvelse eller bare lyttet til musikk.

Forskerne oppdaget at korsangernes stresshormoner falt drastisk like etter at de hadde sunget – og en del mer enn når de bare hadde lyttet til musikk.

Kan virke smertestillende

Sang er neppe det mest nærliggende når kroppen verker, men kanskje du likevel skulle prøve? Flere studier fra (2020) og (2004) tyder nemlig på at sang kan virke smertestillende.

Det ble blant annet gjennomført et forsøk i 2012, der en gruppe mennesker ble utsatt for forskjellige former for smerte både før og etter at de henholdsvis sang, danset eller spilte på trommer. Forsøket viste at testpersonene hadde vesentlig høyere smerteterskel etter at de hadde sunget.

Én teori blant forskerne er at sang får kroppen til å skille ut stoffer som gir en naturlig rusfølelse, for eksempel endorfiner, hjernens naturlige smertestillende medisin. Et forsøk ved University of Nottingham viste for eksempel at testpersonene skilte ut 42 prosent flere endocannabinoider når de sang. Og det er stoffer som også finnes i cannabisplanter.