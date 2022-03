Du har sikkert hørt at hvitløk er bra for hjertet. Men må man spise den for å få effekt – og risikere dårlig ånde – eller er det like effektivt å velge den enkle løsningen og svelge et par kapsler? Og kan hvitløktilskudd i kapselform ha noen bivirkninger? Her ser vi nærmere på *hvitløkskapsler.**