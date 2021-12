Du kan ikke få for mye sink via maten. Det er fullt mulig å få for mye via kosttilskudd, men det må være snakk om langt over den anbefalte mengden før det blir et problem. På sikt kan for mye sink hindre opptaket av jern og kobber, og føre til blodmangel. Akutte forgiftninger er bare sett hos personer som har fått i seg flere gram sink.