Hva hjelper mot PMS?

Mange tror at PMS er noe man bare må leve med. Men det er flere ting du kan prøve hvis du er veldig plaget.

MEDISINER

Fysiske PMS-plager som hodepine, magesmerter eller ømme muskler kan som regel døyves med smertestillende piller. Hvis du opplever brystspenninger eller oppblåsthet, kan det hjelpe med vanndrivende preparater.

Snakk med fastlegen om hva som trolig virker best mot nettopp dine symptomer før du begynner å selvmedisinere deg.

P-PILLER

P-piller er et velkjent middel mot PMS som mange leger anbefaler mot alvorlige plager. Når du spiser p-piller, får du nemlig ikke eggløsning, og dermed blir heller ikke nivået av progesteron så høyt i annen halvdel av syklusen. Det antas nemlig at det har en sammenheng med PMS. P-piller jevner ut hormonbalansen, slik du ligger på et konstant lavere nivå av progesteron, og derfor blir trolig humørsvingningene mindre.





TRENING

Man vet ikke eksakt hvorfor, men det finnes studier som viser at de som trener regelmessig, sliter mindre med PMS enn andre. Og det er kanskje ikke så merkelig, siden det finnes et hav av undersøkelser som peker på at en kropp som er i god fysisk form er bedre rustet til å takle både fysiske og psykiske belastninger.

SUNN MAT

Det virker kanskje litt urettferdig når det eneste du har lyst til er å kaste deg over sjokolade og potetgull i dagene før menstruasjon. Men usunn mat med mye sukker og fett kan faktisk forverre PMS-symptomene. Prøv heller å spise små, sunne og regelmessige måltider for å holde blodsukkeret mest mulig stabilt mens PMS-en herjer.

TERAPI

Mens medisiner kanskje hjelper mot fysiske smerter, blir det straks mer komplisert når PMS-plagene arter seg som raserianfall og ukontrollerbare gråtetokter. Hvis humøret ditt er veldig påvirket av PMS, bør du kanskje snakke med en psykolog for å få noen verktøy som gjør det lettere å håndtere den tiden av måneden hvor følelsene koker over.

KOSTTILSKUDD

For noen kan vitaminer og tilskudd ha svært god effekt mot PMS-plager, mens andre ikke merker noen forskjell. Den mest veldokumenterte effekten av kosttilskudd er naturmedisinen Vitex agnus castus, som kommer fra kyskhetstreet. Studier viser at PMS-rammede som tok preparatet, opplevde lindring når det gjaldt brystsmerter, hodepine, irritasjon, forstoppelse og depressive tanker.

Det er også gjort studier på B6, E-vitamin, kalsium og magnesium, som i visse tilfeller har hatt en effekt. Men disse studiene er svært usikre, siden man også har kunnet måle en placeboeffekt. Kvinner som for eksempel trodde at de fikk kalsium, men bare fikk en harmløs pille, opplevde også at PMS-plagene ble færre.