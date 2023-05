Er du tørr i munnen, har du sannsynligvis også dårligere ånde. Spyttet er nemlig et effektivt forsvar mot bakteriene ved at det bidrar til å skylle vekk en del av dem. Blir du for tørr i munnen, får bakteriene grobunn til å vokse seg store og sterke, sier tannlegen:

Selv om det er barnelærdom at vi skal huske å pusse tennene både morgen og kveld, så hender det at det glipper. Det er en dårlig idé å glemme tannpussen . I tillegg til å holde Karius og Baktus fra livet, hjelper nemlig tannpussen også til med å unngå en fæl morgenånde.

Det finnes faktisk ikke bevis for at det kosmetiske munnvannet gir bedre ånde annet enn like etter at du har brukt det. Tannbørste og tanntråd er og blir viktigst. Det er litt som at det hjelper lite å bruke deodorant hvis det allerede lukter svette.

Men hva med det medisinske munnvannet, tenker du kanskje? Hvis bakteriene er årsaken til den dårlige ånden, hvorfor ikke prøve å drepe dem?

Faktisk anbefaler den danske tannlegeforeningen at man unngår medisinsk munnvann så lenge man ellers er frisk og rask. Det inneholder nemlig antibakterielle stoffer som i verste fall kan føre til at man blir resistent mot antibiotika.

Medisinsk munnvann er ifølge foreningen bare hensiktsmessig i situasjoner der man for eksempel har blitt operert i munnen og derfor ikke får pusset tennene skikkelig. Ellers er det bortkastede penger og potensielt helseskadelig.