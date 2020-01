Hva er en lyskeskade?

Hvorfor oppstår smerter og strekk i lysken?

Som regel er det snakk om mange bitte små skader som irriterer vevet og utløser en slags betennelses­tilstand som dels er smertefull og dels gjør det vanskelig å bevege seg som vanlig. Skaden kan for eksempel oppstå hvis én eller flere av de musklene som går fra hofta og ned i beinet gjennom lysken på innsiden av låret, får en strekk eller rives over helt eller delvis. Skaden kan også skyldes en irritasjon i den senen som fester musklene til skam­beinet, eller en rift i det som kalles for lyskekanalen.