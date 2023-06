Trenger vi mindre søvn om sommeren?

Friske voksne mennesker sover i snitt 20–30 minutter kortere om sommeren. Det kommer fram i store internasjonale undersøkelser av folks søvnvaner, og det er ingenting som tilsier at det er annerledes i Norge. Ikke minst i nord, når midnattsola lyser døgner rundt.

At vi sover mindre, er imidlertid ikke det samme som at vi har behov for å tilbringe mindre tid under dyna i de varme månedene. Det er nemlig ingenting i hjernens biologi som er grunnleggende forskjellig sommer og vinter, og derfor må vi anta at vi har behov for å ligge med hodet på puta i like mange timer enten nettene er lange og lyse eller vintermørket ligger tjukt over oss i store deler av døgnet.

Noe er likevel annerledes i sommermånedene, og det handler sannsynligvis om lyset. Om sommeren, når sola står høyere på himmelen og går senere ned, blir vi utsatt for skarpere lys enn om vinteren. Nettopp det skarpe lyset stimulerer den indre klokka og hjelper hjernen med å vite forskjell på dag og natt. Når det indre klokka fungerer som den skal, sover du best.

Det vil si at med mindre det er andre ting som forstyrrer natteroen, sover du faktisk bedre og mer stabilt om sommeren. Det er trolig derfor det holder med mindre søvn.

Kort sagt: Du sover 20–30 minutter kortere fordi søvnen er bedre.

God sommersøvn forutsetter imidlertid at temperaturen på soverommet er lav nok. Hvis det er 24–25 grader på soverommet, ligger du mer urolig, og du kan få behov for å ta igjen det tapte på et senere tidspunkt – når det er kaldere.