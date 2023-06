Løsning: Prøv å meditere over et mantra som du kan lede tankene til. Hold øktene relativt korte, slik at du ikke må streve for lenge med tankene, og sørg for at det er rolig rundt deg.

Etterpå skriver du ned hvilke tanker det var som forstyrret. Noter også hva du kan gjøre for å håndtere én eller flere av forstyrrelsene før neste meditasjon.