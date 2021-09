Seks tips som gjør at fisken smaker (enda) bedre

Fersk fisk smaker best, men har du benyttet deg av et godt tilbud og fylt opp fryseren, er det fint det også. Frossen fisk er like sunn som fersk, og du kan fremdeles bruke den til å lage et nydelig måltid. Vi anbefaler at du tar fisken ut av originalemballasjen og pakker inn fiskefiletene enkeltvis før du putter dem i fryseren. Gjerne i en flat plastpose i stedet for en stor boks, for da fryser de raskere, og det gjør at fisken får en bedre konsistens når den er ferdig tilberedt.

Det er best å tine kjøttet langsomt i kjøleskapet natta over. Da mister fisken minst mulig saft.

Husk at selv om du har oppbevart fisken i fryseren, så varer den ikke evig. Spesielt fet fisk som laks, sild og makrell kan få en harsk smak hvis den blir liggende i fryseren for lenge. En god rettesnor er at du skal spise den før det har gått tre måneder.