I I FORM elsker vi farger. Og det er flaks, for det er nemlig supersunt å spise råvarer i mange forskjellige kulører. Vi har videt ukesmenyen retter til farger der det er fullt kjør både på utseende og sunnhet.

Generelt er det lurt å spise mat i alle regnbuens farger hver dag. Da sørger du for både at du spiser mye frukt og grønt hver dag - og at du spiser variert. Det er bra, for da fyller du på med så mange forskjellige næringsstoffer som mulig, og alle bidrar til å holde deg sunn og frisk.

De flotte farger står særlig frukt og grønnsaker for, og det finner du masse av i denne ukesmenyen. Vi starter med en enkel meksikansk rekesalsa med blant annet tomater, paprika, vårløk og chili. Dagen etter er det kikertvafler med avokado, gulrot, tomat og en flott rødbetspread.

Onsdag må du finne fram wokpanna, for da skal du woke kalvekjøtt sammen med blant annet spisskål. løk, paprika og gulrot, og deretter anrette det hele med flotte spirer.

Uken avsluttes med 2 x kylling – først i ferske vårruller med mengder av sprø grønnasker og deretter i en bowl med bønner, mais, avokado, tomat og salsa. Du kan med fordel tilberede kyllingen til begge dagene om torsdagen, så blir fredagsmenyen superenkel.

Den fargerike festen fortsetter i helgen, der du kan skjemme bort deg selv og familien med en superflott rawcake med masse bær og pasjonsfrukt. Vel bekomme.