Tar du korte økter på 5–10 minutter på forskjellige apparater, gjelder det å sørge for at pausene ikke blir for lange mellom hvert apparat. Ofte skal vi ha noe å drikke, tørke av apparatet, puste ut osv. Men det behøver ikke å ta like lang tid som du nettopp har brukt på selve treningen.

Pulsen faller raskt, og da får du totalt sett en lavere kaloriforbrenning. Det kan også bli vanskeligere å få i gang musklene igjen når du først har latt dem slappe helt av.