Du tenker ikke nødvendigvis over det, men du er faktisk skapt til å gå. Da forferdrene dine en gang i tiden reiste seg opp, var det for å kunne gå på to bein. Og siden det fremdeles var snakk om et jeger- og samler-samfunn, beveget man seg over lange strekninger ved å gå.

– Derfor er sansene dine kalibrert for å gå. Du er ganske enkelt skapt for å oppleve verden i det tempoet du holder når du går, forklarer Mikael Kamber, som er sertifisert underviser i positiv psykologi og har spesialisert seg på effekten av gange.