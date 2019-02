Hvordan kan jeg unngå å bli smittet med hoste?

Den mest smittsomme kilden til hoste er virus, for eksempel forkjølelses- eller influensavirus. De smitter via mikroskopiske, luftbårne dråper som spres seg fra person til person når vi hoster, nyser eller snakker sammen. Befinner du deg i tett befolkede og lukkede rom, for eksempel en togkupé eller i en buss der det oppholder seg smittebærere, er det derfor omtrent umulig å unngå de virusene som forårsaker hoste. Spesielt hvis immunforsvaret ditt er svakt i utgangspunktet.

En annen ting som gjør det vanskelig å forebygge hoste, er at virusinfeksjoner som regel smitter uten at de syke selv merker at de smitter. Du er nemlig mest smittsom de to-tre dagene før du selv blir syk. Den mest effektive måten å unngå hoste på er derfor å unngå store forsamlingen, noe som kan være vanskelig å få til.

Det du kan gjøre, er å sørge for god håndhygiene. Risikoen for å bli rammet av luftveisinfeksjoner som forkjølelse eller influensa kan nemlig reduseres til en viss grad, ved å unngå å få viruset i munnen. Det gjør du best ved å vaske hendene ofte og unngå å ta deg selv i ansiktet. Spesielt hvis du har tatt på håndtak eller gelendere som mange tar på.