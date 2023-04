To kvinner, Zia og Ninette, meldte seg som testpersoner. Begge spiste etter eget utsagn for lite grønnsaker og for mye godteri og kaker, og ville veldig gjerne få sunnere matvaner.

Høj barre

Vi tegnet opp tre retningslinjer. For at det skulle være en markant forskjell, la vi lista høyt, ved 800 gram om dagen.

I tillegg bestemte vi at de 800 grammene skulle fordeles jevnt over fire måltider. Dels for at de to kvinnene skulle venne seg til å integrere frukt og grønt i alle måltider, og dels fordi det er lettere å klare det hvis man spiser grønt­ helt fra morgenen av.

Den tredje retningslinjen var at maksimalt 200 gram kunne være frukt. Det er særlig mettende grønnsaker vi bør spise mer av, og det sliter mange med, så vi ville sikre at det var fokus på dem. I tillegg oppfordret vi testpersonene til å begrense inntaket av søtsaker, potetgull og alkohol i denne perioden. Noe som falt dem ganske naturlig, siden grønnsakene tok så stor plass i det daglige kostholdet.

Hvordan det gikk? Ganske bra, synes vi. Om det var lett? Langt ifra. Kom de i mål hver dag? Niks. Men Zia og Ninette opplevde så mange fordeler ved den grønne maten at de fortsatte også etter de fire ukene eksperimentet varte.

Har du også lyst til å øke dagsinntaket av frukt og grønt merkbart? Her får du mengder av tips, selv om målet er mindre ambisiøst enn 800 gram.