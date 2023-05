Hva kan det brukes til?

Klassiske massasjeapparater er ofte håndholdte apparater med roterende kuler som masserer huden. Noen er utstyrt med varmelegemer, andre med infrarød varme.

Hvis apparatet er av god kvalitet, kan det løsne opp spenninger og hjelpe deg med å bli kvitt muskel- og leddsmerter. Det kan også forebygge mer permanente skader.

Hvordan bruker man det?

Massasjeapparater fås i mange varianter, og noen er lettere å bruke enn andre. Visse modeller er håndholdte staver med et roterende endestykke hvor det trengs én hånd eller to. Andre er formet som et slags belte som blir plassert rundt om på kroppen, der det gjøre all jobben selv, for eksempel over nakken eller rundt korsryggen.

Hvem passer det for??

Klassiske massasjeapparater er godt egnet for deg som liker å bli massert og som kanskje sliter med spenninger og stive, støle muskler etter trening eller en lang dag på kontoret.

+ Et skikkelig godt massasjeapparat kan gi nesten like mye velvære som et par hender.

– Du må kanskje få hjelp med å få plassert apparatet helt riktig, og det kan være plundrete å ha med seg.