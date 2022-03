Du vet sikkert at den populære retten stekes i panna, men kan du innsidertipsene for å få et perfekt resultat?

1. Fettstoff til steking – husmorrådet er at du bør steke i halvparten olje og halvparten smør. Det skal være så mye i panna at fettstoffet pipler ut fra sidene på kakene.

2. Form med vann – form fiskekakene i håndflaten med en spiseskje, som du på forhånd har dyppet i kaldt vann.

3. Tenk over rekkefølgen – plasser kjøttkakene i panna i en rekkefølge slik at du følger klokka. Da har du kontroll på hvem som er ferdig først. Press kjøttkaken litt flat, og bruk en skje til å helle litt fett fra panna over den.

4. Temperaturen – skal være høy i starten, slik at du får en pen, smakfull stekeskorpe. Etter et par minutter skrur du ned til middels varme.

5. Steketid – kjøttkakene skal steke ca. 5-7 minutter på hver side avhengig av størrelsen. De er ferdige når de føles faste inni når du trykker på dem med en finger.

Her kan du se en video som viser hvordan du steker fiskekaker i panna med et godt resultat.