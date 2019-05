For gamle poteter kan gi hodepine og diaré

Poteter er kjempesunne og bra for miljøet, men hvis de blir liggende litt lenge, begynner de etter hvert å spire, fordi de tror at de skal utvikle seg til potetplanter. For å beskytte seg mot planteetende dyr og insekter, produserer potetene også giftstoffet solanin. Et stoff som blant annet kan føre til hodepine, kvalme, magesmerter og diaré hvis du får det i deg, og som verken kan kokes eller stekes bort. For sikkerhets skyld anbefales det derfor at du kaster poteter som har spiret. Det samme gjelder hvis de er blitt helt eller bare delvis grønne.