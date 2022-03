Søtpoteter kan tilberedes på utallige måter, men les videre hvis du vil ha fullt utbytte av næringsstoffene. En studie fra 2015 viser nemlig at søtpoteter beholder 92 prosent av antioksidantene når de kokes under lokk i 20 minutter. En kokt søtpotet smaker likevel ikke spesielt godt i seg selv, siden den er for myk og slapp i konsistensen. Kokte søtpoteter er imidlertid et kjempegodt innslag i gryteretter eller som mos.

Enten du koker, steker eller ovnsbaker søtpotetene, får du mest næring når du beholder skallet på, siden det er her en stor del av potetens fiber, mineraler og antioksidanter befinner seg. Dessuten blir søtpotetene ekstra sunne når du steker eller ovnsbaker dem i godt med olivenolje. Det skyldes at A-vitamin, som søtpoteter inneholder mye av, er fettoppløselig. Det har behov for å binde seg til fett i tarmsystemet for å tas opp i kroppen.