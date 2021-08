USANT

For noen år siden sammenlignet australske forskere en del matvarer for å finne ut hvor godt de mettet. Testerne fikk en mengde mat som inneholdt 240 kalorier, og mettheten ble målt to timer etter inntak. Her kom kokte poteter på en klar førsteplass med en metthetskår som var over tre ganger høyere enn for eksempel loff.

Så mye metter (Jo høyere tall, jo bedre)

Loff – 100%

– 100% Pommes frites – 116%

– 116% Lys pasta – 119%

– 119% Fullkornris – 132%

– 132% Fullkornbrød – 157%

– 157% Fullkornpasta – 188%

