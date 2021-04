Suveren supermat som du sikkert har hjemme

Startet du dagen med en porsjon havregryn, spiste en skive makrell i tomat til lunsj, tok en banan for å døyve den lille sulten sent på ettermiddagen og brukte en pose frosne erter i salaten til middag? Da har du faktisk fylt kroppen med supermat hele dagen. Det handler nemlig ikke om merkelige, eksotiske matvarer som hampfrø, gojibær, acai og hvetegress. Selv om de har mange helsegunstige egenskaper, må du også ta turen til mange spesialbutikker, og produktene koster ofte en god del.

Vil du spise sunt, handler det først og fremst om at du faktisk får i deg det du skal – i en mengde som monner for helsa. Derfor tar vi for oss hverdagsheltene i denne artikkelen. Det er matvarer som er lette å få tak i, som ikke ruinerer deg og som er raske å tilberede. Se i kjøkkenskapet, ta en titt i fryseren og la deg inspirere av klassikerne i ditt eget kjøleskap. Vi kan garantere deg at noen av de matvarene du har for hånden, er like magiske for helsa som de dyre og trendy produktene i helsekostbutikkene.