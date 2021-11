Ja, svært store mengder selen som kosttilskudd kan være direkte giftig. Symptomene på forgiftning er blant annet kvalme og oppkast. I ekstreme tilfeller kan en forgiftning føre til nerve- og leverskader, men det kan ikke skje bare ved hjelp av mat.

Studier tyder også på at et høyt innhold av selen i blodet kan øke risikoen for type 2-diabetes. Så det er viktig at du holder deg under anbefalt dagsinntak hvis velger å du ta et kosttilskudd med selen.