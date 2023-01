Tofu – lær deg å bruke den miljøvennlige råvaren

Tofu brukes som alternativ til kjøtt i vegetariske og veganske matretter. Det skyldes det høye innholdet av vegetabilsk protein i soyabønnene som tofuen er lagd av. Når du reduserer kjøttinntaket eller unngår kjøtt helt, er det viktig å finne andre proteinkilder, og det er her tofu kommer inn i bildet.

Det er cirka 13 gram protein i 100 gram tofu, mens det er cirka 20 gram protein i magert oksekjøtt og kylling. Det betyr at du må spise cirka 33 prosent mer tofu for å få like mye protein som fra kjøtt. Hvis du bytter ut kjøtt med tofu, kan det være nødvendig å ta et kosttilskudd med D- og B12-vitamin.

Finnes det noen alternativer til tofu?

Tempeh er et populært alternativ til tofu. Det minner om tofu, men er lagd av fermenterte, hele soyabønner i stedet for væske fra soyabønner. Fermenteringen gir en fastere konsistens og mer smak enn det er i tofu. Et annet alternativ til tofu er jackfrukt – en asiatisk frukt som minner om kjøtt.

Er tofu bra for klimaet?

Tofu belaster klimaet med 1,71 CO2e per kilo. Til sammenligning belaster magert oksekjøtt klimaet med 35,85 CO2e per kilo, mens belastningen til kyllingfilet er 3,44 CO2e per kilo. Miljøgevinsten er altså be- tydelig når du velger å erstatte spesielt oksekjøtt, men også andre typer kjøtt, med tofu.