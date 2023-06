Disse apparatene forbrenner flest kalorier

De fleste har et favorittapparat på treningssenteret eller hjemme hos seg selv. Det er et apparat du kommer tilbake til igjen og igjen. Når det er snakk om trening, gjelder det nemlig først og fremst å finne noe du liker – slik at du faktisk får trent.

Derimot må vi dessverre skuffe hvis du tror at alle apparater gir samme utbytte. Noen kondisjonsapparater er mer effektive enn andre. Her får du en rask introduksjon til de 5 mest effektive kondisjonsapparatene på treningssenteret.

