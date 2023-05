Hvordan bruker jeg spirulina?

Det er ingen spesielle bivirkninger ved å spise spirulina, men du bør likevel holde dagsinntaket på maksimalt 5–15 gram, siden spirulina inneholder mye jod.

Derimot har den betennelsesdempende egenskaper samt et høyt innhold av kalium – omtrent like mye som natrium. Det betyr at hvis du er i risikosonen for høyt blodtrykk, kan det være vel verdt å prøve spirulina som alternativ saltkilde.