Verdt å vite om magnesium

Hvem er det særlig relevant for?

Dette mineralet fyller en hel rekke viktige funksjoner i kroppen, men i Norge er det få som får altfor lite. Hvis du føler uro eller har kramper i beina om natta, bør du imidlertid prøve tilskudd av magnesium. De som trener mye kan også ha ekstra stort behov for magnesium, ettersom du mister en del av det når du svetter mye.

Hvor mye bør jeg ta?

Kroppen trenger 280 mg magnesium per dag. De fleste forsøk mot kramper og uro er imidlertid gjennomført med mye høyere doser – opptil hele 500 mg daglig. Det er ikke kjent hva som er den eksakte øvre grensen for hvor mye magnesium som er for mye. Med mindre du har en nyresykdom, må du opp i enorme mengder før det er skadelig.

Hvilke matvarer gir samme effekt?

Magnesium finnes i bortimot alle matvarer, men frø, mandler og nøtter er spesielt gode kilder.