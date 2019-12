Slik får du nok D-vitamin om vinteren

Mangler du D-vitamin?

Hvem er det særlig aktuelt for?

Om vinteren får bortimot halvparten av oss for lite, særlig nordpå, så her er det all grunn til å vurdere tilskudd. I sommerhalvåret får de fleste nok fra sola. Har du mørk hud eller er arvelig disponert for beinskjørhet, er det aktuelt med tilskudd hele året.

Hvor mye trenger jeg?

Gjennom vinteren kan du forebygge med 10 og 25 mikrogram daglig. Har du mistanke om at du mangler D-vitamin, er det lurt å få målt nivået hos fastlegen, slik at du kan bli behandlet med den riktige dosen.

Hvilke matvarer gir samme virkning?

Torskerogn og fet fisk er ypperlige kilder til D-vitamin.