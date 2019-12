Er proteinpulver et nødvendig supplement?

Proteinpulver

Hvem er proteinpulver særlig relevant for?

Proteiner metter og hjelper musklene med å restituere. Derfor er proteinpulver godt egnet både for deg som trener hardt og for deg som bare vil gjøre smoothien mer mettende.

Hvor mye proteinpulver bør jeg ta?

Behovet varierer i høy grad med hva du spiser ellers. Hvis du spiser mange naturlige proteinkilder hver dag, har du mindre behov for et supplement enn hvis du for eksempel sjelden spiser kjøtt. Det er ikke så viktig om proteintilskuddet er basert på myseprotein, risprotein eller en annen proteinvariant.

Hvilke matvarer gir meg det samme som proteinpulver?

Klassiske proteinkilder som rommer rundt 20 gram protein per 100 gram, er kjøtt, fisk og fjærkre.

Ost og yoghurt er også gode kilder.

I den vegetabilske gruppa bør du spesielt

Bonusinfo! Det er det totale dagsinntaket av protein som er avgjørende for musklenes restitusjonsevne, og ikke timingen, slik man en gang trodde.