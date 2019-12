C-vitamin

Hvem er det særlig relevant for?

Svært mange tar C-vitaminer for å styrke immunforsvaret i forkjølelsessesongen om vinteren, men det er faktisk litt pussig, for effekten er langt fra godt dokumentert og i beste fall svært beskjeden. C-vitamin er imidlertid et poeng når det gjelder å bygge opp sterke sener, ledd og bindevev. Dessuten bidrar det til at kroppen lettere tar opp jern fra maten du spiser i det daglige.

Hvor mye bør jeg få i meg?

Fra offisielt hold anbefales det at du får 75 mg C-vitamin (voksne)fra maten daglig for å gi kroppen de nødvendige byggesteinene. Gravide bør plusse på med 10 og ammende med 25 mg for å kompensere for det kroppen trenger til fosteret og morsmelka.

Hvilke matvarer gir samme virkning?

Frukt og grønnsaker er generelt rike på C-vitamin. En halv kilo grønnsaker vil i de aller fleste tilfeller gi deg flere hundre milligram C-vitamin.

Toppscorerne er bær, rød paprika og kål, men sitrusfrukter som appelsiner, sitroner og mandariner gir også bra med C-vitamin.

Bonusinfo! Hvis du får i deg mer C-vitamin enn det som er anbefalt, skilles det ut med urinen når du tisser, så du blir ikke forgiftet. Men for mye kan føre til diaré.

Her ser du hvordan du får i deg C-vitamin på en naturlig måte.