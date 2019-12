Bør du spise multivitaminpiller?

Hvem er det spesielt relevant for?

Kosttilskuddenes svar på sveitserkniv (kjekt å ha) er ikke akkurat et opplagt valg for deg som spiser vanlig sunn mat. Riktignok bidrar slike produkter med vitaminer og mineraler, men mengdene er vanligvis for små til å kunne avhjelpe en reell mangel på et bestemt vitamin eller mineral. I perioder der du av en eller annen grunn spiser veldig lite eller har et ensidig kosthold, kan det imidlertid være lurt å ta et multivitaminprodukt.

Hvor mye bør jeg ta?

Ta aldri mer enn anbefalt dagsdose, siden pillen kan inneholde vitaminer og mineraler som blir giftige hvis de inntas i for store mengder. Vær klar over at multivitaminprodukter ikke kan brukes til å dekke behovet hvis du har funnet ut at du mangler for eksempel jern, magnesium eller kalsium. Det er bare snakk om allroundpiller som sikrer det grunnleggende behovet for mikronæringsstoffer sånn noenlunde.

Hvilke mavarer gir samme virkning?

Du får en god blanding av vitaminer og mineraler bare ved å spise vanlig sunn mat bestående av:

Fisk og fjærkre.

Frukt og grønt.

Fullkorn.

Gode planteoljer som oliven-, raps- og nøtteoljer.

En vitaminpille inneholder 3 elementer

1. Vannløselige vitaminer – For eksempel C- og B-vitamin, som du trenger å tilføre daglig, siden de bare blir i kroppen i kort tid. Av samme grunn er de harmløse i større mengder.

2. Fettløselige vitaminer – For eksempel A, D-, E- og K-vitamin som helst bør tas sammen med litt fett og som er farlige i for store mengder.