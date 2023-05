Hva er symptomene på proteinmangel?

Du har kanskje hørt det før, at proteiner er kroppens byggesteiner. Protein er et næringsstoff som er avgjørende for å holde musklene sterke og kroppen i gang.

Alle trenger protein for å leve, men særlig etter fylte 65 år er det viktig å sette enda mer proteinrik mat på menyen. Etter hvert som årene går, krymper nemlig muskelmassen helt naturlig, og da er det nødvendig å legge mer kjøtt, fisk og meieriprodukter på tallerkenen for at du skal fortsette å være frisk og rask.

Lær mer om hva proteinmangel faktisk er, og se om du er blant dem som trenger mer protein!

