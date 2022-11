TYPE 2-DIABETES

Forskning tyder også på at et kosthold rikt på fullkornprodukter reduserer risikoen for type 2-diabetes. Det skyldes at fiberen i fullkornet sørger for et mer stabilt blodsukker. Overvekt er den aller største risikofaktoren for type 2-diabetes, og for mange kilo på kroppen øker også risikoen for så vel kreft som hjerte- og karsykdommer. Derfor teller det også postivt at et kosthold som er rikt på fullkorn gjør det lettere å holde vekta. Ganske enkelt fordi det sunne kornet metter så godt at du nesten helt automatisk spiser mindre. Det er ganske smart.