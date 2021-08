Hvis du vil slanke deg, er det både fordeler og ulemper ved hummus.

Fordelene er at kikertene, som er hovedingrediensene i hummus, er rike på fiber og proteiner. Begge deler metter godt og holder blodsukkeret stabilt, noe som er en fordel slik at du ikke blir så fort sulten etter (mellom)måltidet. Det kan kanskje gjøre det enklere å motstå fristelser.

Hummus er for øvrig en genial følgesvenn til alle former for knaskegrønt, og kan fint være smaksgiveren som trengs for at hoveddelen av måltidet kan bestå av grønnsaker, som stort sett er blottet for kalorier.

Forholdet mellom vann og olje i hummus er en smakssak. Litt vann eller farris tynner ut kaloriinnholdet noe og gjør også hummusen luftigere.