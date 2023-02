Enkel kjøleskapsgrøt med chia og nydelig topping

Ja visst, det er helt opp til deg. I stedet for melk, skyr eller yoghurt, velger du veganske produkter som f.eks. mandelmelk, havremelk, rismelk, soyamelk eller kokosmelk. Vær klar over at det er ganske mange kalorier i kokosmelk.

Det er også mulig å bruke plantebasert yoghurt i stedet for den vanlige typen. Du kan også droppe yoghurt helt, men i så fall må du tilsette mer plantemelk.