Unngå at skjermen slukker

De siste par årene har vi tatt til oss den kalde chiagrøten , og den er nesten blitt en klassiker når vi snakker om sunn frokost . Men hvilke sunne gevinster får du egentlig av å spise chiagrøt? Og hvordan kan man variere chiagrøten så den blir enda sunnere? Her kan du lære mer og prøve en av våre enkle oppskrifter på chiagrøt.

1 Hva er chiagrøt?



Hva med å tilføye frukt, bær, peanøtter, kompott, vaniljefrø eller andre frø i chiagrøten? Så lenge du holder deg til riktig mengde væske og frø, slik at blandingen blir til en grøt, er det ingen grenser for hvordan du kan lage den.

Alt etter hvilken smak du vil ha, så er det ingen grenser for hva slags væsle du kan blande chiafrøene med når du skal lage chiagrøt. Prøv deg fram med vann, juice havremelk, kokosmelk, mandelmekk osv. Du kan også supplere chiagrøten med melkeprodukter som for eksempel skyr , kefir, yoghurt og gresk yoghurt hvis du vil ha mer smak eller vi ha en mer kremete chiagrøt.

Enkelt forklart så er chiagrøt en kald grøt som du lager ved å blande chiafrø med en form for væske. Deretter lar du "grøtblandingen" stå i kjøleskapet over natta, til den er blitt til grøt.

2 Er chiagrøt sunt?



Det er generelt mange sunne fordeler ved å spise chiafrø. Ikke bare holder chiafrø blodsukkeret stabilt, slik at du føler deg mett lenge om gangen, de styrker også immunforsvaret og demper betennelse i kroppen.

Chiafrø er proppfulle av sunne antioksidanter, vitaminer og mineraler. Det har dessuten et høyt innhold av kostfiber og omega-3-fettsyrer. Chiagrøt utgjør derfor ernæringsmessig en god start på dagen og er samtidig en enkel og smakfull frokost. Hvis du følger et vegetarisk eller vegansk kosthold, er chiagrøt et sunt og godt valg.