Slik får du en sterkere korsrygg

Smerter i korsryggen er en folkesykdom, og en av de aller vanligste plagene blant nordmenn.

I mange tilfeller finner man aldri årsaken, men behandlingen og forebyggingen er ofte like, enten du har sovet i feil stilling, sittet for lenge på en stol, eller belastet ryggen for ensidig.

Med noen få velvalgte daglige øvelser kan du forebygge at korsryggsmertene vedvarer og forpester tilværelsen.