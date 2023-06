Slik får du sterkere rygg

… i styrkelokalet, der mange vier musklene på forsiden av kroppen mest oppmerksomhet. Men sterke ryggmuskler er viktig både for prestasjonene i styrkelokalet og helsa.

Hvis brystet er mye sterkere enn ryggmusklene, kan det dessuten gi dårlig kroppsholdning.

For å skape balanse kan du tenke på at hvis du har en øvelse der du presser noe bort fra kroppen (for eksempel benkpress), bør du også ha en øvelse der du trekker noe inn mot kroppen (for eksempel roing).