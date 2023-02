Stress kan også forverres elle forårsakes av skadelige stoffer vi vi får i oss. Her er en rekke eksempler på stoffer vi bør unngå for å redusere betennelsestilstander.

Alkohol

Alkohol er i seg selv ekstremt betennelsesfremmende i blant annet tarmene. Det betyr at immunforsvaret belastes kraftig hver gang du har større mengder alkohol i blodet – og når kroppen er opptatt med å bryte ned alkohol, øker faren for at betennelser oppstår andre steder i kroppen. Se på alkohol som det giftige nytelsesmiddelet det faktisk er – og reduser inntaket til et minimum. La helst være å drikke alkohol i det hele tatt når du er under hardt fysisk eller psykisk press – selv om det kanskje er nettopp da det er mest fristende å ta seg et glass.

Tobakk

Tobakk er et annet giftstoff. En rekke vitenskapelige studier har påvist en klar sammenheng mellom røyking og all verdens betennelsesrelaterte sykdommer. I lys av dette er det bare én ting å si hvis du vil leve antiinflammatorisk: Stump røyken for godt!

Sprøytemidler

Ennå er det uklart hvor alvorlige konsekvensene er av å få i seg rester fra plantevernmidler for eksempel via frukt, grønt og kornprodukter fra konvensjonelt landbruk. Vil du være på den sikre siden, bør du imidlertid i størst mulig grad unngå all unødig belastning av immunforsvaret. Prøv derfor å velge økologiske varianter av frukt og grønt – særlig dem du spiser med skallet på eller i store mengder. Velg også økologisk mel, fullkornris og -pasta, hvis du har muligheten til det.

Tungmetaller

Tungmetaller finnes ofte i fisk, særlig i de store rovfiskene. Heldigvis er det relativt lett å unngå de verste kildene. Risikoen er minimal hvis du for eksempel velger sild, makrell og oppdrettslaks.