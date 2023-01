Kan blodtrykket bli for lavt?

Vi får ofte høre at vi må passe på at ikke blodtrykket blir for høyt, siden det øker presset på hjertet og risikoen for blodpropp, men lavt blodtrykk snakkes det lite om. Det skyldes trolig to ting: at det er vanskelig å definere hva som er lavt blodtrykk, ettersom det kan varierere veldig fra person til person, samt at det vanligvis ikke er noe i veien hvis måleren viser et lavt tall.

De fleste har et blodtrykk på rundt 120/80, men både alder og aktivitetsnivå kan få tallene til å stige eller synke. Hos unge mennesker kan et normalt blodtrykk være 105/65, men det stiger sakte, men sikkert etter hvert som årene går.

For noen kan et lavt blodtrykk føre til svimmelhet og til at det svartner for øynene når man reiser seg, siden det kommer for lite oksygen til hjernen når blodet skal pumpes opp dit fra hjertet. Det er likevel ingen nedre grense for når blodtrykket er for lavt, og hvis du ikke har noen symptomer, er ikke blodtrykket for lavt uansett.