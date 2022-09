Chili: Din sterkeste venn på kjøkkenet

Når vi sier at chili smaker sterkt, er det faktisk litt misvisende, for smaken av sterkt er ikke en smak på samme måte som at sukker for eksempel smaker søtt.

I stedet er det faktisk snakk om at capsaicinet i chili stimulerer reseptorer i munnen, som hjernen først oversetter til smak og – hvis du får for mye chili – til smerter. Det er også på grunn av capsaicin at du svetter når du spiser sterk mat med chili chili. Dette stoffet gjør ganske enkelt at karene utvider seg og setter fart på svettekjertlene.