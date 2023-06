Involverer vannbad, det vil si en bolle over en gryte med litt kokende vann. Metoden går ut på at sukkeret skal smeltes i eggehviten over et vannbad. Her må sukkeret bli varmt nok til at det smelter, men uten at eggehvitene samtidig begynner å bli tilberedt.

Etterpå skal bollen fjernes fra vannbadet, og først nå skal hvitene og sukkeret piskes til en seig masse. Denne typen marengs har en fastere konsistens enn den franske.