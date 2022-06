Det er viktig å spise variert, og det gjelder bær også. Alle de små godsakene fra hagen er nemlig bra for helsa. Rent helsemessig er det altså viktig å spise mange forskjellige bær for å få det beste fra alle verdener.

Derfor er det også vanskelig å framheve ett bær som sunnere enn et annet. Et godt råd er imidlertid å spise bær det er sesong for, for da inneholder de aller mest næring. For bringebær er høysesongen juli–august i Norge – resten av året importerer vi friske bær fra resten av verden.