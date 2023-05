Det er nesten lettere å forklare relativitetsteorien enn å fortelle hva et jordbær er rent teknisk sett, men ifølge botaniske lover er det et hva man kaller en falsk frukt – eller en flerfoldsfrukt.

Det vil si at det røde kjøttet som vi trolig først og fremst forbinder med sommerbæret, egentlig bare er grobunn for det som er viktig for selve planten: nemlig de små kjernene i bærets fordypninger som botanisk sett ikke er kjerner, men nøtter.

Det betyr ikke nødvendigvis at et jordbær er en slags nøttebusk, men her er det som sagt lett å trå feil.