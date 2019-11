En rødkålsalat er en fryd for øyet, men den er minst like bra for kroppen, ommeboka og smaksløkene også. Rødkål smaker godt, det er billig, det metter og det fyller deg med masse sunne stoffer.

Her finner du oppskrifter på rødkålsalat

Spørsmål og svar om rødkålsalat

Er rødkålsalat sunt?

Er det mange kalorier i rødkålsalat?

Hvorfor bør jeg bruke rå rødkål i rødkålsalaten?

Hvordan snitter jeg rødkål til rødkålsalaten?

Hvordan lager jeg rødkålsalat?

Hvor lenge kan rødkål holde seg?