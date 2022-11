Rødkålsblade i stedet for en tortillawrap er både et sundere, mere kaloriefattigt samt et langt smukkere valg. Og så får du som bonus også noget sprødt at tygge på.

Slik gjør du: Tag et par flotte rødkålsblade, og skær den hårde stilk af nede i bunden. Smør bladene med fx pesto eller dressing, og fordel så fyldet ovenpå.