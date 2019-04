Alt du bør vite om løping

Holder det bare å løpe?

Det kan for så vidt være nok, men i så fall får du ikke maksimal helsegevinst av treningen. Løpetrening styrker sener, ledd og knokler i underkroppen, samtidig som den er kjempebra for hjertet og kretsløpet. Alt dette er veldig bra for helsa, men det blir rett og slett for lite muskelbygging og -vedlikehold hvis du bare løper. Det gjelder spesielt overkroppen, men faktisk også under­kroppen, ettersom det er begrenset hvor mye løping styrker musklene i bein og bak. Du får heller ikke trent bevegelighet, balanse og smidighet i nevneverdig grad. En enkel måte å sikre hele pakka på kan være å supplere treningsuka med et smart miniprogram der du kjører en runde med styrkeøvelser for hele kroppen, gjør noen tøyeøvelser og står et par minutter på balansebrett. Så lite som 20–30 minutter på stuegulvet to ganger i uka kommer til å gjøre underverker med formen din totalt sett.

Disse seks effektive styrketreningsøvelsene for beina øker løpefarta og reduserer risikoen for løpeskader.

Hva er forskjellen på å løpe ute og på tredemølle inne?

På kalde og våte dager kan det være temmelig fristende å flytte løpetreningen innendørs, og det er fullt mulig å få en effektiv treningsøkt på tredemølla på treningssenteret. Du blir imidlertid ikke utfordret på samme måte på mølla som ute i naturen, der du bruker energi på for eksempel motvind og små stigninger underveis. Men hvis du setter litt helning på mølla – mellom én og tre grader – og øker tempoet litt, kan du sikre deg en omtrent like effektiv treningsøkt med bortimot like høy fettforbrenning. Men det er ikke like mange muskler som blir aktivert når du løper rett fram på det rullende båndet som når du ferdes i det ofte mye mer varierte terrenget ute. Derfor kan du ikke alltid forvente at det er mulig å overføre prestasjonene fra tredemølla direkte til ­­løpeturene ute.

Hvordan kan jeg sikre framgang?

Løper du alltid den samme turen i samme tempo? Det kan lett bli en vane, men på sikt vil du erfare at formen ikke blir bedre. Kroppen og kondisjonen utvikler seg best når du trener mest mulig variert og gir kroppen forskjellige utfordringer. Et godt utgangspunkt kan være tre ukentlige turer av forskjellig varighet og i forskjellig tempo. Sjekk rammen til høyre – der får du et forslag på et ukeprogram som helt sikkert vil påvirke formen positivt.

På hjemmesiden vår finner du atskillige løpeprogrammer som gir deg framgang i løpingen, uansett hvilket nivå du er på.

Nedenfor finner du et eksempel på en løpeuke som bedrer formen: