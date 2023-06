Guide: Finn en meditasjonsform som passer for deg

Det senker blodtrykket og beskytter deg mot stress, men kanskje du likevel aldri har kommet i gang med å meditere? Fortvil ikke. Det finnes mange forskjellige former, og en av dem passer helt sikkert for deg.

En gang i tiden var meditasjon noe som kunne lede tankene til røkelsespinner og lotusstillinger. Det var nærmest forbeholdt tibetanske munker eller dem som levde av linfrø og spirituell energi. I dag er meditasjon heldigvis allemannseie, og det er lett å få tilgang til teknikker som styrker psyken og gir hjernen en positiv kick på høyde med det som skjer når du trener kroppen.

Visste du for eksempel at det på den andre siden av regelmessig meditasjonstrening venter et lavere blodtrykk, et sterkere immunforsvar, mindre tankespinn, en høyere stressterskel og bedre hukommelse? Og du fifinner helt sikkert en meditasjonsform som passer for deg. Husk først og fremst at det ikke eksisterer noen fasit. Hvis du gir slipp på forventningen om å skulle meditere «på riktig måte», blir det lettere å komme i gang på din egen måte. Så pust dypt og gjør deg klar for å fifinne din indre ro. Du behøver ikke engang å kunne sitte i lotusstilling.

Hva er forskjellen på mindfulness og meditasjon? Meditasjon Meditasjon er noe du gjør i en periode. Se det som en slags trening du utfører mer eller mindre hyppig, men alltid fokusert. Mindfulness Mindfulness er en måte å møte livet og verden på. Her er det fokus på å være til stede i nået og gi omgivelsene din fulle oppmerksomhet, i stedet for å «forsvinne» inn i tanker og spekulasjoner.

1. Meditasjon med pust Du sitter eller ligger mens du er bevisst på din egen pust og prøver å fokusere utelukkende på den. Det finnes en rekke pusteøvelser, for eksempel pranayama, som kommer fra yogaens verden. Den går ut på å løsne opp i kroppen ved å puste dypt inn, holde pusten i noen sekunder, og så puste ut igjen i en rekke kontrollerte sekvenser. Du kan også prøve såkalt vekselpust, som går ut på å puste inn gjennom høyre nesebor og ut gjennom venstre, eller ildpust, som er en serie med korte og raske åndedrett som gir energi og kan bidra til å styrke lungene.

Meditasjon med fokus på pust er for deg som ... ... er anspent eller urolig, og har en tendens til å puste litt for overfladisk i hverdagen.

2. Visualiseringsmeditasjon Lukk øynene og forestill deg at du befinner deg på et godt sted. Kanskje du allerede har et såkalt happy sted som finnes i virkeligheten, eller kanskje du i tankene reiser til en varm strand hvor du går langs havet og hører hvordan pusten din blander seg med bølgebruset. I meditasjon med visualisering gjennomgår du sansene én etter én og forestiller deg lyder, lukter, smaker og følelser, mens du trener opp din indre ro. Her kan du også forestille deg at du befinner deg et sted i framtiden og at alt er bra. Eller du kan velge en du er glad i som du ser for deg under hele meditasjonen, mens du sender ham eller henne god og kjærlig energi.

Visualiseringsmetoden er for deg som ... ... har en tendens til å bekymre deg for mye og gjerne vil øve deg på å finne mer indre ro og være mer optimistisk på egne og andres vegne.

3. Lydmeditasjon Legger tankene ut på vandring når du prøver å meditere i stillhet? I så fall kan det være fint å rette oppmerksomheten mot rolige lyder og toner. Lydmeditasjon foregår ved at du sitter eller ligger mens du lytter til instrumenter som gong, klokker eller synge- og krystallskåler. Du kan også bade ørene i lyden av rislende vann, regnskogen eller det dype bruset fra havet. Lydene bidrar til å gi deg et nøytralt rom hvor du kan roe tankene. Spesielt klokker og gong skaper i tillegg en følelse av zen, slik at du åpner øynene og nesten har glemt om du befinner deg på en fjelltopp i Nepal eller hjemme i din egen stue.

Lydmeditasjon er for deg som ... ... begynner å tenke på alt du har å gjøre når du setter deg ned for å meditere.

4. Meditasjon med mantra I transcendental meditasjon skal du fokusere på et mantra eller en lyd til du får en følelse av indre ro. Sett deg på et stille sted og si mantraet for deg selv om og om igjen, gjerne i 20 minutter hver dag. Et mantra består ofte av lyder som ikke nødvendigvis betyr noe Det kan være for eksempel «oom» eller «aum». Du kan også velge ord eller setninger, for eksempel ordet «kjærlighet» eller en kort setning som «åpne, lukke» eller «jeg er elsket».

Meditasjon med mantra er for deg som ... ... føler behov for å gjøre det enkelt, uten verken apper eller lyder. Deg som liker å fokusere på én ting om gangen, og føler at det gir ro.

5. Guidet meditasjon Spesielt bra for nybegynnere, siden en person veileder deg gjennom seansen. Du skal bare slappe av og kjenne hvordan du sakte får stadig bedre kontakt med kroppen din. Turen starter ved hodet, og herfra blir du langsomt ført på en reise gjennom kroppen, mens du retter all oppmerksomhet mot hver enkelt kroppsdel etter tur. På den måten gir du slipp på spenninger og verking, og girer helt ned, mens du fører tankene tilbake til deg selv. Kroppsskanning kan gjøres under en yogatime, eller du kan finne guidede meditasjoner på nettet (her kan du for eksempel prøve en guidet lydmeditasjon fra I FORM) – med en stemme og en stemning som passer for deg.

Guidet meditasjon er for deg som ... ... leter etter en følelse av bakkekontakt, og kunne tenke deg å styrke kontakten mellom kropp og hode. Også fin når du prøver å sovne, men blir overveldet av tanker.

6. Dynamisk meditasjon Hvis tanken om å sitte helt stille og fokusere ikke passer helt med temperamentet ditt, så prøv meditasjon med bevegelse. Løsne opp ved å riste hele kroppen ordentlig, mens du kjenner hvordan energien flytter seg fra føttene og hele veien opp til hodet. Deretter danser og beveger du kroppen på en måte som føles bra, enten med åpne eller lukkede øyne. I siste del av meditasjonen skal du kjenne etter og observere hvordan du har det akkurat nå. Blir det litt for sært for din smak, kan du også gå til en skog, park eller et vann, og vende all din oppmerksomhet mot naturen rundt deg. Pust inn og ut mens du fokuserer på tanken om at alle – både planter, dyr og mennesker – er en del av en større helhet. Det er meditasjon det også.