Betennelsesdempende matplan – slik spiser du, måltid for måltid

Et betennelsesdempende kosthold går ut på å få i seg nok sunne råvarer fra morgen til kveld. Det vil i praksis si rikelig med frukt, grønnsaker, fet fisk, sunne planteoljer, nøtter, fullkorn og syrnede meieriprodukter. Men hvordan får man plass til alt dette i det daglige kostholdet? Her kan en betennelsesdempende matplan være til hjelp.

Vi har satt opp en matplan for en uke, som dag for dag og måltid for måltid inneholder forslag om hva du bør spise for å få i deg nok av de betennelsesdempende stoffene. Matplanen kan du laste ned lenger nede på siden. Du finner også konkret inspirasjon om hvordan du selv kan gi alle de daglige måltidene en antiinflammatorisk vri. Kos deg!