Mattilsynet utfører årlig en kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler for at du skal kunne føle deg trygg på det du finner i norske butikker. På verdensbasis er noen ganske få matvarer kilde til mesteparten av de plantevernmidlene vi risikerer å få i oss via mat. En av dem er paprika, som er blant «The dirty dozen», de skitne 12, i en amerikansk undersøkelse.

Det er likevel et faktum at norske grønnsaker inneholder gjennomgående mindre giftstoffer enn produkter fra EU/EØS og tredjeland. Derfor er norske varer det tryggeste valget, og spesielt økologiske. Husk også at du alltid passer på å skylle frukt og grønt godt.