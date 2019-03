Steinbitrogn – delikatessen er i sesong om våren

Kan gravide spise steinbitrogn?

Ifølge Helsemyndighetene kan du spise fiskerogn selv om du er gravid. Omega-3-fett er viktig for fosterets utvikling, og steinbitrogn er et godt valg for gravide.

Er du gravid, bør du imidlertid holde deg unna større rovfisk som tunfisk, gjedde og hai, og begrense inntaket av laks fra Østersjøen.